Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Pedelecfahrerin in Kreisverkehr von Pkw erfasst

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Kreisverkehr Heeker Straße / Windhuk;

Unfallzeit: 19.09.2024, 07.40 Uhr;

Leichte Verletzungen hat eine 24-jährige Radfahrerin am Donnerstagmorgen in Ahaus bei einem Verkehrsunfall erlitten. Eine 28-jährige Autofahrerin war gegen 07.40 Uhr auf der Heeker Straße in Richtung Heek unterwegs. Als die Frau in den Kreisverkehr am Windhuk einfuhr, übersah sie die Radfahrerin: Diese hatte sich bereits in dem Kreisel befunden. Die Leichtverletzte benötigte keine ärztliche Behandlung. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell