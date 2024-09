Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Zwei Männer nach schwerem Raub flüchtig

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Gerhard-Domagk-Straße;

Tatzeit: 19.09.2024, zwischen 04.00 Uhr und 06.00 Uhr;

Am Donnerstagmorgen drangen zwei Männer durch ein auf Kipp stehendes Küchenfenster in ein Einfamilienhaus in Bocholt ein. Die dunkel gekleideten und maskierten Täter standen zwischen 04.00 Uhr und 06.00 Uhr plötzlich vor dem Bett des Geschädigten und bedrohten ihn mit einem Brecheisen. Sie fesselten Hände und Beine des Mannes mit einem Gürtel und einer Kordel aus dem Bund seiner Hose. Während einer von ihnen bei dem Gefesselten blieb, durchwühlte der andere sämtliche Räume des Gebäudes an der Gerhard-Domagk-Straße. Die Unbekannten raubten unter anderem das Mobiltelefon des Geschädigten. Über die weitere Tatbeute können bislang keine genauen Angaben gemacht werden. Nachdem die Maskierten das Haus verlassen hatten, konnte der Geschädigte sich befreien und zu einer Nachbarin flüchten. Zum Tatzeitpunkt befanden sich keine weiteren Personen in dem Einfamilienhaus. Die Polizei sucht Zeugen und erbittet Hinweise an die Kriminalinspektion 1 in Borken unter Tel. (02861) 9000. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell