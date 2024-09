Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unfallbeteiligter gesucht

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Burgstraße;

Unfallzeit: 18.09.2024, 09.45 Uhr;

Leichte Verletzungen zugezogen hat sich eine 31-jährige Fußgängerin am Mittwochmorgen bei einem Verkehrsunfall in Gronau. Die Frau lief gegen 09.45 Uhr am rechten Fahrbahnrand der Burgstraße in Richtung Gildehauser Straße. In Höhe der dortigen Moschee beabsichtigte ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem schwarzen BMW rückwärts auszuparken. Dabei stieß er mit der Gronauerin zusammen und setzte seine Fahrt unmittelbar in Richtung Kirchhofstraße fort. Vermutlich hat der Fahrer oder die Fahrerin die Kollision nicht bemerkt und wird darum gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Mögliche Zeugen mögen ihre Hinweise an das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 richten. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell