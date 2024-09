POL-BOR: Bocholt - Unfallflucht begangen

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Berliner Platz; Tatzeit: 17.09.2024, zwischen 14.30 Uhr und 17.00 Uhr; Den Geldbeutel einer Seniorin aus ihrer Handtasche gezogen haben Unbekannte am Dienstag in Bocholt. Die Frau hatte sich zwischen 14.30 Uhr und 17.00 Uhr am Berliner Platz in dem dortigen Einkaufszentrum aufgehalten. Dort gelangten die Täter unbemerkt an ihre Beute. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt ...

mehr