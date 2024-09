Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Seniorin getäuscht und Geldbeutel entwendet

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Schanze;

Tatzeit: 17.09.2024, 17.30 Uhr;

Er sei der Enkel eines Bekannten und wolle in ihrer Wohnung nur eben seine Hände waschen - so verschaffte sich ein Mann am Dienstag in Bocholt Zugang zur Wohnung einer Seniorin. Die Frau hatte zuvor die Seniorenresidenz verlassen, um einzukaufen und hatte den Mann bereits wahrgenommen. Als sie zurückkehrte, sprach er sie an und betrat mit ihr das Gebäude. Als er die Örtlichkeit gegen 17.30 Uhr in unbekannte Richtung verließ, bemerkte die Geschädigte den Verlust ihres Portemonnaies aus ihrer Handtasche. Der Mann trug eine helle Oberbekleidung. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell