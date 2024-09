Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Geisterfahrt wird mutmaßlichem Dealer zum Verhängnis: Kontrolle führt zu Festnahme und Drogenfund

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen:

Die "Geisterfahrt" durch eine Einbahnstraße wurde in der Nacht zum heutigen Montag einem mutmaßlichen Drogendealer im Kasseler Stadtteil Bettenhausen zum Verhängnis. Beamte des Polizeireviers Ost waren auf einer Streifenfahrt gegen 23:30 Uhr am Leipziger Platz auf den VW aufmerksam geworden, der aus der Pfarrstraße kam. Da diese derzeit wegen einer Baustelle nur in die andere Fahrtrichtung als Einbahnstraße befahrbar ist, folgten die Polizisten dem Wagen und hielten ihn an. Sofort merkten die Beamten, dass der 34-jährige Fahrer zitterte und auffällig nervös war. Die Gründe dafür offenbarten sich bei der anschließenden Kontrolle. In dem Auto fanden die Polizisten 20 Gramm Kokain und knapp 45 Gramm Haschisch, die teilweise bereits als verkaufsfertige Plomben verpackt waren. Doch damit noch nicht genug: Da der Verdacht bestand, dass der mutmaßliche Drogendealer auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren war, sollte ein Urintest bei dem 34-Jährigen durchgeführt werden. Anhand der ungewöhnlichen Färbung und des Geruchs der Flüssigkeit erkannte die Streife schnell, dass der Tatverdächtige einen plumpen Täuschungsversuch unternommen hatte, indem er einen Energy Drink anstatt seines Urins in den Becher gefüllt hatte. Ein späterer Drogentest auf dem Revier schlug positiv auf Kokain an, weshalb dem Festgenommenen von einem Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Den Autoschlüssel stellten die Polizisten sicher. Der in Kassel wohnende 34-Jährige muss sich nun wegen illegalen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge und wegen der Drogenfahrt verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell