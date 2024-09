Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Mutmaßlicher Drogendealer nach Hinweis in Unterer Königsstraße festgenommen und nun in U-Haft

Kassel (ots)

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

Kassel-Nord: Ein anonymer Hinweis auf einen mutmaßlichen Drogendealer führte in der Nacht zum Donnerstag in der Unteren Königsstraße zur Festnahme eines 18-Jährigen aus dem Landkreis Herford in Nordrhein-Westfalen. Beamte des Polizeireviers Mitte waren dem Hinweis auf einen Mann, der Drogen dabeihabe und diese im Innenstadtbereich verkaufen wolle, nachgegangen und hatten den Tatverdächtigen gegen 4:20 Uhr in der Unteren Königsstraße in einem Restaurant sitzend angetroffen. Bei der Kontrolle und Durchsuchung des 18-Jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit fanden sie über 200 Gramm Cannabisprodukte wie Marihuana und Haschisch, eine kleinere Menge Kokain, Utensilien für den Verkauf von Drogen sowie auch eine Machete. Er wurde vorläufig festgenommen und die aufgefundenen Gegenstände sichergestellt. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen durch das für Rauschgiftdelikte zuständige Kommissariat 34 der Kasseler Kripo wurde auch die Wohnung des Verdächtigen in Nordrhein-Westfalen durchsucht, wobei jedoch keine weiteren Betäubungsmittel aufgefunden werden konnten. Der 18-Jährige ist bereits mehrfach wegen Drogendelikten auffällig geworden. Auf Antrag der Kasseler Staatsanwaltschaft wurde er am gestrigen Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft gegen ihn anordnete. Der 18-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen gegen ihn dauern fort.

Matthias Mänz, Pressesprecher Polizeipräsidium Nordhessen, Tel. 0561 - 910 1020 Andreas Thöne, Pressesprecher Staatsanwaltschaft Kassel, Tel. 0561 - 912 2653

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell