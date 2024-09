Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zum Unfall durch flüchtenden Autofahrer: Ermittlungen gegen 26-Jährigen; Unfallstelle geräumt

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere heute, um 12:59 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5863243 veröffentlichte Erstmeldung zu dem Unfall.)

Kassel-Niederzwehren: Nach dem Unfall durch einen flüchtenden Autofahrer, der sich gegen 12:25 Uhr im Kasseler Stadtteil Niederzwehren ereignete, ist die Unfallstelle inzwischen geräumt. Nach derzeitigen Erkenntnissen sollte der 1er BMW zuvor in eine stationäre Kontrollstelle der Polizei auf der Frankfurter Straße, in Höhe des Park Schönfelds, gewinkt werden. Der Fahrer des BMW gab jedoch Gas und flüchtete. Nacheilende Streifen berichten von hohen Geschwindigkeiten und rücksichtslosem Fahren über rote Ampeln. In der Straße "Am Fronhof" war es dann zu einem Frontalzusammenstoß mit einem Funkstreifenwagen der Polizei gekommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der 26-jährige Fahrer des BMW dort entgegen der Einbahnstraße unterwegs gewesen, während das Polizeiauto von der Frankfurter Straße gekommen war. Bei dem Zusammenstoß waren sowohl der 26-Jährige und sein 23-jähriger Beifahrer als auch ein Polizeibeamter aus dem Funkstreifenwagen verletzt und in Krankenhäuser gebracht worden. Der zweite Beamte blieb augenscheinlich unverletzt, wurde aber vorsorglich zur Untersuchung ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen den 26-jährigen Fahrer des BMW, der durch die Polizei ins Krankenhaus begleitet wurde, wird nun wegen verschiedener Verkehrsstraftaten ermittelt. Es besteht der Verdacht, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und unter dem Einfluss berauschender Mittel gestanden haben könnte. Um dies zu klären, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der BMW wurde für die weiteren Ermittlungen sichergestellt.

