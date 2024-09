Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: BAB 49, Kassel-Schwalmstadt, zw. AS Wabern und AS Borken, Fahrtrichtung Süd: Tödlicher Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 11.09.2024, gegen 19:25 Uhr, ereignete sich auf der BAB 49 zwischen Wabern und Borken, Höhe Kalbsburg, ein tödlicher Verkehrsunfall. Ein 57-jähriger männlicher Fahrzeugführer aus Friedberg (Hessen) befuhr mit einem PKW Skoda Superb die BAB 49 in Fahrtrichtung Süd. Am o.a. Unfallort kam der Fahrzeugführer aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr einen Flutgraben und Buschwerk und prallte frontal gegen einen Baum neben der Autobahn. Durch den Aufprall wurde der Skoda zerteilt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 40.000,- Euro. Die Bergung des Fahrzeugführers, der noch an der Unfallstelle verstarb, gestaltete sich schwierig, so dass die Autobahn im Bereich der Unfallstelle in Fahrtrichtung Süd bis um 22:50 Uhr voll gesperrt war. Die Beamten der Polizeiautobahnstation Baunatal haben den Unfall aufgenommen. Zur Rekonstruktion des genauen Unfallhergangs wurde ein Gutachter eingeschaltet.

