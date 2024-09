Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannter entblößt sich vor junger Frau: Polizei bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Kassel-Nord: Ein bislang unbekannter Täter hat sich am gestrigen Montagmittag in der Straße "Diagonale", auf dem Gelände der Hochschule am Holländischen Platz, vor einer jungen Frau entblößt. Der Exhibitionist hatte sich gegen 12 Uhr auf der schmalen Straße plötzlich der Frau in den Weg gestellt und sie mit heruntergelassener Hose angesprochen. Die 25-Jährige ergriff daraufhin sofort die Flucht und erstattete anschließend Anzeige bei der Polizei. Nun werden Zeugen gesucht, die Hinweise auf den Täter geben können.

Es soll sich um einen etwa 1,80 Meter großen Mann im Alter von ca. 40 Jahren gehandelt haben. Der Täter soll eine schmale Statur, gebräunte Haut, dunkelbraune Haare und ein ungepflegtes Erscheinungsbild haben. Zur Tatzeit trug er eine helle Jeans, ein dunkelblaues Basecap, schwarze Schuhe und ein dunkles T-Shirt.

Die weiteren Ermittlungen werden beim für Sexualdelikte zuständigen Kommissariat 12 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Hinweise auf den Exhibitionisten geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell