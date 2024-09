Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannter Fahrer touchiert zwei geparkte Autos und flüchtet: Zeugen zu Unfallflucht in Kassel-Harleshausen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Harleshausen: Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei suchen Zeugen eines Unfalls, der sich zwischen Freitagnachmittag und Samstagvormittag in Harleshausen ereignete. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hatte im Vorbeifahren in der Straße "Hinter den Trieschhöfen", in Höhe der Hausnummer 13, zwei geparkte Autos touchiert und an diesen einen nicht unerheblichen Sachschaden verursacht. An einem der Wagen, einem VW Polo, waren Kotflügel und Fahrertür zerkratzt und eingedellt worden. An dem anderen geparkten Auto, einem Seat Ibiza, war die linke hintere Fahrzeugseite beschädigt worden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der Verursacher aus Richtung "An den Niederwiesen" gekommen und in Richtung "Niederfeldstraße" gefahren. Die Tatzeit lässt sich auf den Zeitraum zwischen Freitag, 18:30 Uhr, und Samstag, 10:30 Uhr, eingrenzen. Konkrete Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher liegen derzeit nicht vor.

Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit der Unfallflucht gemacht haben und Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell