Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Motorradfahrer bei Unfall in Vellmar schwer verletzt

Kassel (ots)

Vellmar (Landkreis Kassel): In Vellmar ist es am gestrigen Sonntagabend zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Motorrad gekommen. Dabei wurde der 61 Jahre alte Fahrer des Motorrads schwer verletzt und anschließend von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Erkenntnissen besteht offenbar Lebensgefahr. In die Ermittlungen zur Unfallursache wurde auch ein Gutachter eingeschaltet und beide Unfallfahrzeuge sichergestellt.

Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Nord berichten, ereignete sich der Unfall gegen 17 Uhr auf dem "Zubringer" zur B 7, der L 3234. Der 61-Jährige aus Ahnatal war mit seinem Motorrad aus Richtung Rathaus gekommen und in Richtung Bahnhofstraße unterwegs. Zur gleichen Zeit war ein 42-Jähriger aus Fuldatal mit seinem Pkw von der B 7 aus Richtung Calden gekommen und in Vellmar-Mitte abgefahren. An der Einmündung zur L 3234 bog er nach links in Richtung Rathaus ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem von links kommenden und vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer, der dabei schwer verletzt wurde. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Aufgrund der Rettungs- und Bergungsarbeiten sowie der Arbeiten des Gutachters musste die L 3234 bis etwa 20 Uhr gesperrt und der Verkehr entsprechend abgeleitet werden.

