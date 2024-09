POL-KS: Landkreis Waldeck- Frankenberg, Lichtenfels: Folgemeldung zur Vermisstensuche vom 08.09.2024. Der 72-jährigen Karl- Heinz S. konnte aufgefunden werden

Kassel (ots) - Gegen 10.03 Uhr kam es im Umfeld des Flughafens in Korbach zu einem Flugunfall, nachdem der Start einer einmotorigen Piper misslang. Beide Insassen wurden verletzt und in das Krankenhaus gebracht. Die Ursache für den Vorfall steht noch nicht fest. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Nordhessen Grüner Weg 33 34117 Kassel ...

