POL-KS: Waldeck-Frankenberg: Festnahme durch SEK-Kräfte in Willingen nach Bedrohung mit Schusswaffe

Kassel (ots) - Wolfhagen (Landkreis Kassel): Die Polizeistation Wolfhagen bietet am Freitag, dem 13. September 2024, in der Zeit von 14 bis 18 Uhr, eine kostenlose Fahrrad-Codieraktion in Wolfhagen an. Der Stand der Polizei wird neben dem Rathaus, Burgstraße 33-35, zu finden sein. Eine Anmeldung im Vorfeld ist nicht erforderlich, das heißt auch Kurzentschlossene ...

