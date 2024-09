Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Raubüberfall auf Bäckereifiliale in Kirchditmold: Öffentlichkeitsfahndung mit Video des Täters; Hinweise erbeten

Kassel (ots)

(Das Video ist auf der Internetseite der Polizei Hessen unter https://k.polizei.hessen.de/948941425 abrufbar und steht dort zum Download bereit.)

Kassel-Kirchditmold: Umfangreiche Ermittlungen zu dem bewaffneten Raubüberfall auf eine Bäckereifiliale in der Hohnemannstraße in Kassel vom 19. Juli 2024 (wir berichteten mit einer Pressemitteilung unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5826207) führten bislang leider nicht zur Identifizierung des Täters. Ein Richter ordnete nun die Öffentlichkeitsfahndung bzw. Veröffentlichung von Videoaufzeichnungen einer Überwachungskamera an, auf denen der Täter zu sehen ist. Die Polizei erhofft sich nun, Hinweise auf den noch unbekannten Räuber aus der Bevölkerung zu bekommen.

Der unbekannte Täter war am frühen Morgen des 19. Juli, gegen 4 Uhr, an eine Mitarbeiterin des Bäckereigeschäfts herangetreten, als diese gerade die Hintertür der Filiale aufschloss. Unter Vorhalt einer Schusswaffe zwang er die Frau anschließend zur Herausgabe von Bargeld. Danach flüchtete er zu Fuß durch den Hinterhof in unbekannte Richtung.

Wie auf den Videoaufzeichnungen der Überwachungskamera erkennbar ist, trug der etwa 1,80 Meter große Täter bei der Tatausführung eine schwarzes Regencape, eine dunkle Hose, eine Sturmhaube sowie eine Sonnenbrille, blaue Handschuhe, schwarze Sneaker und einen auffälligen Rucksack der Marke Puma.

Die Ermittlungen in diesem Fall werden beim für Raubdelikte zuständigen Kommissariats 35 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel