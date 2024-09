Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unfall in Höhe Anschlussstelle Kassel-Nord sorgte für Vollsperrung der A 7 Richtung Süden

Kassel (ots)

Autobahn 7 (Kassel): Auf der Autobahn 7 ist es am heutigen Montagnachmittag in Fahrtrichtung Süden, kurz hinter der Anschlussstelle Kassel-Nord, zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten der Polizeiautobahnstation Baunatal berichten, war dort den ersten Ermittlungen zufolge gegen 15 Uhr offenbar ein Wohnmobil beim Fahrstreifenwechsel mit einem Pkw zusammengestoßen. Infolgedessen war das Wohnmobil in Schleudern geraten und nach rechts von der Straße abgekommen, wo es im Graben landete. Rettungskräfte hatten die beiden Insassen im weiteren Verlauf aus dem beschädigten Fahrzeug befreien müssen. Sie wurden anschließend mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Lebensgefahr soll nach ersten Erkenntnissen nicht bestehen. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz und an der Unfallstelle gelandet.

Aufgrund der Rettungsarbeiten musste die A 7 bis etwa 16:10 Uhr voll gesperrt werden, wodurch es zu mehreren Kilometern Stau kam. Aktuell dauern die Bergungsarbeiten an der Unfallstelle noch an, wodurch es zu Behinderungen im Bereich der Auffahrt zur A 7 an der Anschlussstelle Kassel-Nord kommt.

