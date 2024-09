Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Erstmeldung: Flüchtender Autofahrer stößt mit Polizeiauto zusammen; Frankfurter Straße stadtauswärts aktuell gesperrt

Kassel (ots)

Kassel-Niederzwehren: Auf der Frankfurter Straße ist in Höhe der Straße "Am Fronhof" gegen 12:25 Uhr ein flüchtender Autofahrer mit einem Polizeiauto zusammengestoßen. Ersten Mitteilungen zufolge sollte der Pkw in Höhe "Park Schönfeld" in eine Kontrollstelle der Polizei gewinkt werden, woraufhin der Fahrer offenbar die Flucht antrat. Im weiteren Verlauf kam es dann zu dem Zusammenstoß mit einem Funkstreifenwagen der Polizei. Dabei sind offenbar ein Polizeibeamter und zwei Insassen des flüchtenden Wagens verletzt worden. Rettungskräfte und weitere Polizeistreifen sind an der Unfallstelle im Einsatz.

Warum der Fahrer vor der Polizeikontrolle flüchtete, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der ersten Ermittlungen. Die Frankfurter Straße ist wegen des Unfalls aktuell stadtauswärts voll gesperrt.

Wir berichten nach.

