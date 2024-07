LPI-J: Prügelei - Geschädigter landet im Krankenhaus

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Heideland/ Hermsdorf: Montagmorgen wurden der Polizei Saale-Holzland zwei Einbrüche in öffentliche Gebäude gemeldet. In beiden Fällen nutzten der oder die Täter das Wochenende aus, da sich zu diesem Zeitpunkt keine Personen in den Gebäuden aufhielten. In der Crossener Straße in Heideland drangen Unbekannte gewaltsam über ein Fenster in ein Verwaltungsgebäude ein. Im Anschluss öffneten der oder die Täter gewaltsam eine Bürotür und ...

mehr