POL-KS: Täter-Duo gibt sich als Wasserwerker aus: Zeugen zu drei Fällen in Kassel gesucht

Kassel: Gleich drei Mal gab sich ein Täter-Duo am gestrigen Mittwoch in Kassel gegenüber Seniorinnen als Wasserwerker aus. In zwei Fällen suchten die Trickdiebe in den Wohnungen vergeblich nach Wertsachen, in einem Fall erbeuteten sie Schmuck und Bargeld. Die Beamten der EG SÄM der Kasseler Kripo ermitteln nun zu diesen Fällen und bitten dabei um Hinweise von Zeugen auf die Täter.

Die ersten beiden Fälle ereigneten sich zwischen 10:20 und 11:00 Uhr in ein und demselben Mehrfamilienhaus in der Menzelstraße, unweit der Heinrich-Heine-Straße. Die Täter gaben zwei dort wohnenden hochbetagten Seniorinnen jeweils vor, es habe im Haus einen Wasserschaden gegeben und man müsse nun die Wasserleitungen in den Wohnungen überprüfen. Geschickt wurden die Frauen anschließend in ihren Wohnungen abgelenkt, während einer der beiden Männer nach Wertsachen suchte. Ohne aber fündig zu werden, verließ das Duo das Haus letzten Endes wieder. Kurze Zeit später, gegen 11:30 Uhr, wurden abermals zwei Männer bei einer Seniorin in der Straße "Tränkepforte" im Stadtteil Mitte vorstellig und tischten der hochbetagten Frau die gleiche Lügengeschichte auf. In diesem Fall erbeuteten die Täter letztlich auch Wertsachen in Form von Bargeld und Schmuckstücken, mit denen sie das Weite suchten.

In einem Fall aus der Menzelstraße konnte eines der Opfer eine recht präzise Beschreibung der beiden Männer, die in ihrer Wohnung waren, abgeben:

1. Männlich, ca. 20 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, schlank, lockige schwarze Haare, sprach Hochdeutsch, bekleidet mit hellem Pullover und einer Arbeitshose

2. Männlich, ca. 40 bis 50 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, dunkle Haare, dunklerer Hautteint, unrasiert, ungepflegter als der andere Täter, sprach Hochdeutsch, bekleidet mit grüner Jacke, und einer Kappe

Zeugen, die den Ermittlern der EG SÄM der Kasseler Kripo Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Polizei in Kassel.

