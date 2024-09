Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Ermittlungen wegen Verdachts der Entziehung Minderjähriger: Öffentlichkeitsfahndung nach Vater, dessen Mutter und sechsjährigen Zwillingen

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

Wolfhagen (Landkreis Kassel): Bei der Staatsanwaltschaft Kassel und der Kasseler Kriminalpolizei wird aktuell ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Entziehung Minderjähriger gegen den 43-jährigen Abdul Rahman Tnesh, der die deutsche und syrische Staatsangehörigkeit besitzt und zuletzt im Hochsauerlandkreis lebte, und dessen 63-jährige Mutter Ilham Osman geführt. Die beiden Beschuldigten sind verdächtig, die beiden Kinder Mostafa und Yosof Tnesh nach einem gerichtlich gestatteten Vater-Besuchkontakt am 31.08.2024 nicht zur Mutter der Kinder, die das alleinige Aufenthaltsbestimmungsrecht innehat und in Wolfhagen lebt, zurückgebracht zu haben. Es besteht der Verdacht, dass sie zum Zwecke des alleinigen Aufenthalts bei dem 43-Jährigen, der der Vater der Kinder ist, und dessen Mutter an einem unbekannten Ort, möglicherweise bereits im Ausland, versteckt gehalten werden. Da die bisherigen Ermittlungen keine Hinweise auf den Aufenthaltsort der beiden Kinder und der Beschuldigten ergaben, ordnete ein Richter nun die Öffentlichkeitsfahndung nach den beiden Beschuldigten und den Zwillingen an.

Gesucht werden Abdul Rahman Tnesh (43), seine Mutter Ilham Osman (63) und die beiden sechs Jahre alten Zwillinge Mostafa und Yosof Tnesh (siehe Fotos). Abdul Rahmen Tnesh könnte mit seinem roten VW Touran mit dem Kennzeichen CB-CX 279 unterwegs sein.

Die Ermittlungen in diesem Fall werden beim Kommissariat 11 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort der beiden Beschuldigen oder der Zwillinge geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

