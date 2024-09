Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unvermittelter Angriff auf Seniorin an Bushaltestelle "Döllbachaue": Hinweise auf Tätergruppe in roten Trainingsanzügen erbeten

Kassel (ots)

Kassel-Rothenditmold:

Zeugenhinweise auf eine bislang unbekannte jugendliche Gruppe, die am Donnerstagmittag völlig unvermittelt eine Seniorin an der Bushaltestelle "Döllbachaue" in Kassel angegriffen haben soll, erbittet die Regionale Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei. Nach Angaben des Opfers handelte es sich bei den Tätern um fünf männliche Jugendliche im Alter zwischen 14 und 16 Jahren, die alle kurze und nach hinten gegelte schwarze Haare hatten und rote Trainingsanzüge trugen. Zwei sollen akzentfreies, die weiteren drei Angreifer gebrochenes Deutsch gesprochen haben.

Wie die 78-jährige Frau bei ihrer Anzeigenerstattung am Freitag schilderte, hatte sie auf dem Nachhauseweg vom Einkaufen gegen 11:30 Uhr auf der Bank der Bushaltestelle in der Gelnhäuser Straße gesessen und auf den Bus gewartet. Plötzlich seien die fünf Jugendlichen vom Schulgelände kommend über den Zaun gesprungen, hätten sie eingekreist und ohne erkennbaren Grund beleidigt. Im weiteren Verlauf schubsten die Täter sie und schlugen auf ihren Kopf ein, während sie unentwegt bespuckt wurde, so die Seniorin. Der Angriff soll mehrere Minuten angedauert haben, bis die Gruppe von ihr abließ und in einen Bus in Fahrtrichtung Holländische Straße einstieg. Glücklicherweise war die betagte Frau aus Kassel nicht ernsthaft verletzt worden.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf die unbekannten Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell