Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Pressenachtragsmeldung - Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer auf der K 89 - Motorrad fing Feuer

Welcherath, K 89 (ots)

Am Sonntag, 21.07.2024, um 09.50 Uhr, wurde die Polizeiinspektion Adenau über einen verunfallten Motorradfahrer auf der K 89, Gemarkung 53539 Welcherath informiert. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 20-jähriger Kradfahrer, aus dem Eifelkreis Bitburg-Prüm, mit seinem Motorrad die K 89 aus Reimerath kommend in Fahrtrichtung Welcherath. In einer Linkskurve kam der Kradfahrer auf feuchter Fahrbahn, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, zu Fall. Anschließend kollidierte der Fahrer sowie das Motorrad mit der angrenzenden Schutzplanke. Durch die Kollision mit der Schutzplanke fing das Motorrad Feuer und brannte nahezu völlig aus. Der schwer, allerdings nach derzeitigem Stand, nicht lebensbedrohlich verletzte Kradfahrer wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Am Motorrad entstand Total- und an den Schutzplanken, sowie auf dem Fahrbahnbelag leichter Sachschaden. Neben 2 Streifenwagen der Polizei Adenau war der Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen, einem Notarzteinsatzfahrzeug und einem Rettungshubschrauber, die Feuerwehr Welcherath und die Straßenmeisterei Kelberg im Einsatz. Die K 89 war im Rahmen der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen für ca. 2 Stunden in dem Bereich voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell