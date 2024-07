Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Römerberg - Polizeieinsatz durch Randalierer

Römerberg (ots)

Am Freitagabend gegen 19:20 Uhr musste die Polizei wegen eines gemeldeten Randalierers an der "SunSeeBar" am Mechtersheimer Badesee tätig werden. Der stark alkoholisierte 22-jährige Mann verhielt sich gegenüber den eingesetzten Beamten verbal aggressiv und verweigerte die Angaben seiner Personalien. Aus diesem Grund wurde der Mann auf der hiesigen Dienststelle erkennungsdienstlich behandelt und anschließend in Gewahrsam genommen. Weiterhin wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen verweigerter Personalienangabe gefertigt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell