Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal (Pfalz) - Diebstahl aus einem Bus auf der L523

Frankenthal (ots)

Am Freitag, den 19.07.2024, wurde durch einen Zeugen ein beschädigter Bus am Fahrbahnrand auf der Landstraße 523 zwischen Frankenthal und Bobenheim-Roxheim auf Höhe des Kräppelweihers gemeldet. Mutmaßlich wurde dieser im Zeitraum zwischen dem 18.07.2024 08:30 Uhr und dem 19.07.2024 gegen 08:40 Uhr durch bislang unbekannte Täter beschädigt. Diese müssen sich durch eine Tür im hinteren Bereich des Busses Zutritt in diesen verschafft haben und anschließend vermutlich mittels eines der im Bus befindlichen Notfallhammers die Scheiben des Busses von Innen eingeschlagen haben. Beschädigt wurden am Bus insgesamt sechs Fenster, sowie eine Glasabtrennung. Zudem wurden einige Notfallhämmer aus dem Innenraum des Busses entwendet. Um weitere Straftaten zu verhindern, wurde der Bus abgeschleppt. Die Polizei nimmt hierzu die Ermittlungen auf.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

