POL-PDLU: Mehrere Verkehrskontrollen - Alkoholisierten E-Scooter-Fahrer erwischt

Schifferstadt (ots) - Am Donnerstagmittag, gegen 12:15 Uhr, missachtete eine 62-jährige Verkehrsteilnehmerin aus Schifferstadt in der Herzog-Otto-Straße die Vorfahrt einer aus der Gartenstraße kommenden 71-jährigen Radfahrerin. Durch eine anschließende Berührung der beiden Fahrzeuge kam die Fahrradfahrerin zu Sturz und zog sich leichte Verletzungen am Bein zu. An beiden Fahrzeugen entstand zudem ein Sachschaden in ...

mehr