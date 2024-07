Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer- Betrug durch falsche Bankmitarbeiter

Speyer (ots)

Am Donnerstagmorgen, gegen 09:00 Uhr, meldete sich eine vermeintliche Bankmitarbeiterin telefonisch bei einer 82-jährigen Dame. Die angebliche Mitarbeiterin forderte unter der Angabe von falschen Tatsachen die 82-Jährige auf, ihre Bankkarte an einen Abholer auszuhändigen. Hierfür kam wenig später eine männliche Person bei der 82-Jährigen im Bussardweg vorbei und nahm die Karte entgegen. Der Mann wird folgendermaßen beschrieben: dunkle Haare, ca. 30 Jahre alt, sprach akzentfreies Deutsch, dunkle Augen. Ob es bereits zu Abbuchungen auf dem Konto der Dame kam, ist derzeit noch unklar.

Zeugen, welche verdächtige Personen im Bereich des Bussardwegs festgestellt haben, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Speyer unter der 06232 1370 in Verbindung zu setzen. Alternativ werden Hinweise auch per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Die Polizei rät Folgendes:

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht sofort erkennen. - Gehen Sie nicht auf die Forderungen ein, prägen Sie sich jedoch die Stimme und sprachlichen Besonderheiten des Anrufers ein. - Notieren Sie sich die Telefonnummer des Anrufers, wenn Sie in Ihrem Telefon angezeigt wird. - Wenn Sie zu einem Rückruf aufgefordert werden, rufen Sie nicht zurück! - Geben Sie kein Geld oder Wertgegenstände in fremde Hände! - Wenden Sie sich unverzüglich an Ihre nächste Polizeidienststelle: Notrufnummer 110.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell