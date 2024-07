POL-PDLU: Dudenhofen- Laufvogel auf Feldweg eingefangen

Speyer (ots) - Am Mittwochabend, gegen 19:10 Uhr, ereignete sich auf einem Parkplatz im Fliederweg eine körperliche Auseinandersetzung. Zunächst gerieten drei Männern im Alter von 34, 40 und 57 Jahren auf Grund finanzieller Leihgaben in einen verbalen Streit. Dieser gipfelte in diverse Bedrohungen und einer anschließenden Schlägerei. Im Rahmen der körperlichen Auseinandersetzung schlug der 57-Jährige mit einer ...

