Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer- Trunkenheitsfahrt mit Fahrrad

Speyer (ots)

Am Donnerstagmorgen gegen 09:10 Uhr befuhr ein 44-jähriger Mann mit seinem Fahrrad den Weißdornweg. Hierbei fuhr der Mann deutliche Schlangenlinien, außerdem fehlte der Fahrradsattel an seinem Rad. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnte bei dem Radfahrer Atemalkoholgeruch und anschließend eine Atemalkoholkonzentration von 1,56 Promille festgestellt werden. Auf Grund diverser Ausfallerscheinungen wurde gegen den 44-Jährigen eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Das Fahrrad wurde verschlossen und dem Mann eine Blutprobe entnommen. Zudem wird die Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell