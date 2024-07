Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Vorfahrt missachtet - Motorradfahrer verletzt

Schifferstadt (ots)

Beim Abbiegen von der Rehhofstraße in die Mannheimer Straße missachtete eine 84-jährige Pkw-Fahrerin am Donnerstagmorgen die Vorfahrt eines 58-jährigen Motorradfahrers. Im Einmündungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Durch den anschließenden Sturz zog sich der Motorradfahrer leichte Verletzungen am Arm und am Knie zu, sodass er vor Ort medizinisch versorgt werden musste. An beiden Fahrzeugen entstand zudem Sachschaden.

