POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende

Erkelenz (ots) - Am Mittwoch, 31. Januar, gegen 13.40 Uhr, war eine junge Frau auf dem Gehweg der Kölner Straße unterwegs und trug dabei Kopfhörer. Ihr kam fußläufig ein Mann entgegen, der etwas auf der Schulter trug. Da es auf die Frau so wirkte, als habe der Mann eine Frage, zog sie die Kopfhörer herunter. Sie konnte jedoch nicht verstehen, was gesagt wurde oder in welcher Sprache, da er undeutlich sprach. ...

mehr