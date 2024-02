POL-HS: Einbruch in Grundschule

Kreis Heinsberg (ots) - Erkelenz-Holzweiler, L19/L117 - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person Am Freitag, 02.02.2024, um 13:50 Uhr, befuhr ein 29jähriger Erkelenzer mit seinem Pkw die L19 aus Jackerath kommend in Fahrtrichtung Erkelenz und beabsichtigte in Höhe der Ortslage Holzweiler nach links in die L117 in Richtung Katzem abzubiegen. Im Kreuzungsbereich kollidierte er mit dem entgegenkommenden Pkw einer ...

