Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Nach Zusammenstoß weggefahren

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Enscheder Straße;

Unfallzeit: zwischen 18.09.2024, 14.00 Uhr, und 19.09.2024, 08.00 Uhr;

Ein weißer Opel Adam und ein schwarzer Mini One wurden zwischen Mittwochmittag und Donnerstagmorgen in Gronau beschädigt. Beide Pkw hatten am Fahrbahnrand der Enscheder Straße gestanden. Dort wurden jeweils die Fahrzeugfronten linksseitig durch ein unbekanntes Kfz angefahren. Derweil nicht bekannt ist, ob es sich um zwei unabhängige Unfallfluchten handelt oder ein Verkehrsteilnehmer mit beiden geparkten Pkw zusammengestoßen ist. Der jeweilige Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne den gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Mögliche Zeugen mögen ihre Hinweise an das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 richten. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell