POL-EU: Polizeibeamter und Pkw-Fahrer verletzt

Blankenheim (ots) - Am Mittwoch (5. Juni) betrat ein 46-Jähriger aus Blankeheim gegen 14.20 Uhr eine Gastwirtschaft in der Straße Am Genfbach in Blankenheim-Mülheim und verließ diese auch nach mehrmaliger Aufforderung nicht. Der Mann verblieb über eine halbe Stunde in der Gastwirtschaft. In der Vergangenheit wurde dem Mann dort bereits ein Hausverbot ausgesprochen. Gegen 15.10 Uhr entwendete der stark alkoholisierte ...

