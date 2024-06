Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: 16-Jähriger stibitzt Pkw vom Vater

Euskirchen (ots)

Am gestrigen Mittwoch befuhr ein Pkw-Fahrer gegen 23.30 Uhr die Landstraße 194 in Euskirchen in Fahrtrichtung Weilerswist.

Die gefahrene Geschwindigkeit lag bei 70km/h. An dieser Stelle sind jedoch 100km/h zulässig. Daraufhin wurde der Fahrzeugführer auf der Roitzheimer Straße in Euskirchen angehalten und kontrolliert.

Auf Nachfrage gab der Pkw-Fahrer den Beamten gegenüber an, dass er über keine entsprechende Fahrerlaubnis verfüge. Er sei erst 16 Jahre alt und habe lediglich einen Traktorführerschein. Den Pkw habe er sich heimlich genommen um seine Freundin nach Haus zu fahren. Dem Minderjährigen wurde das Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge, für welche er keine ausreichende Berechtigung besitzt, untersagt. Es wurde eine Anzeige bezüglich des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gefertigt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell