Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Hund läuft auf Fahrbahn

Schleiden (ots)

Am Mittwoch (5. Juni) befuhr eine 16-Jährige gegen 20 Uhr mit ihrem Mofa die Bundesstraße 265/ Müsgesauel in Fahrtrichtung Schleiden-Gemünd. Als die 16-Jährige in den dortigen Kreisverkehr einfuhr, lief ein Hund von der rechten Straßenseite auf die Straße. Bei einem Ausweichmanöver stürzte die 16-Jährige mit dem Mofa zu Boden. Die Mofafahrerin verletzte sich bei dem Sturz. Das Mofa wurde leicht beschädigt.

Bei dem Hund soll es sich um einen kleineren braunen Labrador gehandelt haben. Wer kann Angaben zu dem Unfall bzw. zu dem Hundehalter machen? Hinweise werden telefonisch an 02251 799-460 oder 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de erbeten.

