Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - In Fahrzeuge eingedrungen

Bocholt (ots)

Tatorte: Bocholt, Markgrafenstraße und Auf der Recke;

Tatzeit: zwischen 18.09.2024, 18.00 Uhr, und 19.09.2024, 08.00 Uhr;

In zwei geparkte Pkw eingedrungen ist ein Mann in der Nacht zum Donnerstag in Bocholt. Er durchwühlte beide Fahrzeuge, die auf einer Grundstückseinfahrt an der Markgrafenstraße standen. Entwendet hat er augenscheinlich nichts. Der Unbekannte wurde während seiner Tat von einer Überwachungskamera gefilmt: Er trug eine Brille und hatte einen Drei-Tage-Bart. Bekleidet war er mit einem weißen Hoodie. Außerdem trug er einen Rucksack bei sich. In derselben Nacht kam es an der Straße Auf der Recke zu einem weiteren gleichgelagerten Vorfall. Aus einem geparkten Auto wurden diverse Gegenstände entwendet. Ob es sich um den gleichen Täter handelt ist nicht bekannt. An allen drei Kraftfahrzeugen konnten keine Aufbruchspuren festgestellt werden. Möglicherweise wurden die Funksignale der Autoschlüssel mit Keyless-Go-System manipuliert. Das Kriminalkommissariat in Bocholt bittet um Hinweise unter Tel. (02871) 2990. (ms)

