Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Alkoholisierter Autofahrer schwer verletzt

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Ahauser Straße;

Unfallzeit: 22.09.2024, 03.05 Uhr;

Schwere Verletzungen zugezogen hat sich ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall in Borken. Der 24-jährige Mann aus Heiden hatte am frühen Sonntagmorgen die Ahauser Straße in Fahrtrichtung Heidener Straße befahren. Gegen 03.05 Uhr kam er in Höhe eines dortigen Schnellrestaurants nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Pkw drehte sich durch die Wucht des Aufpralls und kam an einem Zaun zum Stehen. Der Schwerverletzte wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der Verunfallte unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe, um den Grad der Alkoholisierung exakt zu bestimmen. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein. (ms)

