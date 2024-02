POL-PIKIB: Rucksack auf Supermarktparkplatz entwendet

Eisenberg (ots) - Bereits in der Nacht vom 07. auf den 08.02.24 haben unbekannte Täter Hinweisschilder, eine Metalltür, sowie eine Leuchte mit dem Schriftzug "Smoke" im Parkhaus der Verbandsgemeindeverwaltung Eisenberg beschmiert. Bitte um Hinweise an die Polizei in Kirchheimbolanden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden Telefon: 06352 911 - 2700 E-Mail: pikirchheimbolanden@polizei.rlp.de ...

