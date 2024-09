Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Pkw mutwillig zerkratzt

Gescher (ots)

Tatort: Gescher, Am Stadtkamp;

Tatzeit: zwischen 20.09.2024, 10.00 Uhr, und 21.09.2024, 09.30 Uhr;

Mutwillig beschädigt haben Unbekannte einen geparkten Pkw in Gescher. Der rote Ford hatte zwischen Freitag- und Samstagmorgen an der Straße Am Stadtkamp gestanden. Dort wurde er im Bereich des Hecks zerkratzt. Der Täter nutzte dafür vermutlich einen spitzen Gegenstand. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ms)

