Polizei Mettmann

POL-ME: 38-jähriger Pedelec-Fahrer schwer verletzt - Hilden - 2407120

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In Hilden kam es während eines Wendevorgangs eines Opel Astra am Dienstagmorgen, 30. Juli 2024, zu einem Zusammenstoß mit einem Pedelec-Fahrer. Der 38-Jährige wurde schwer verletzt.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 6:45 Uhr fuhr eine 60-Jährige mit ihrem Opel Astra vom Fahrbahnrand der Elberfelder Straße in den fließenden Verkehr in Richtung Haan ein und wollte nach eigenen Angaben unmittelbar in einer Zufahrt wenden. Hierbei missachtete sie den nachfolgenden 38-jährigen Fahrer eines Pedelecs, welcher mit dem Opel Astra zusammenstieß. Der 38-Jährige stürzte gegen ein geparktes Auto und wurde hierbei schwer verletzt.

Alarmierte Rettungskräfte brachten den Pedelec-Fahrer zur stationären Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren zur Klärung des Unfallhergangs ein. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Elberfelder Straße kurzfristig in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell