POL-ME: Pedelec-Fahrerin missachtet Vorfahrt und wird schwer verletzt - Erkrath - 2407121

Pedelec-Fahrerin missachtet Vorfahrt und wird schwer verletzt - Erkrath - 2407121

Mettmann

Am Montagabend, 29. Juli 2024, verunfallte in Erkrath eine 60-Jährige mit ihrem Pedelec und wurde anschließend schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

So ereignete sich der Unfall:

Nach aktuellen Kenntnissen fuhr die 60-jährige Düsseldorferin auf einem Spazierweg einer Parkanlage entlang der Gerberstraße in Richtung Bongardstraße. Am Ende des Spazierweges beabsichtigte sie, im dortigen Kreuzungsbereich die Fahrbahn zu überqueren. Hierbei missachtete sie einen vorfahrtberechtigten VW Up einer 44 Jahre alten Erkratherin, der auf der Gerberstraße in Richtung Bongardstraße fuhr. Das Pedelec und der VW stießen gegeneinander und die Düsseldorferin kam zu Fall. Sie wurde schwer verletzt.

Zeuginnen und Zeugen alarmierten den Rettungsdienst, der die Düsseldorferin in ein Krankenhaus brachte.

