Polizei Mettmann

POL-ME: "Dooring"-Unfall: 87-jähriger Pedelec-Fahrer musste ins Krankenhaus - Monheim am Rhein - 2407117

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In Monheim am Rhein ereignete sich am Montag, 29. Juli 2024, ein sogenannter "Dooring"-Unfall, bei dem ein 87-jähriger Pedelec-Fahrer so schwer verletzt wurde, dass er ins Krankenhaus gebracht wurde.

Das war nach dem aktuellen Stand der Unfallermittlungen passiert:

Gegen 10:45 Uhr hatte eine 62-jährige Düsseldorferin mit ihrem BMW 1er am rechten Straßenrand an der Verresberger Straße in Höhe der Hausnummer 38 geparkt. Dann öffnete sie die Tür, ohne dabei auf den rückwärtigen Verkehr zu achten. Im selben Moment näherte sich von hinten ein 87-jähriger Pedelec-Fahrer und stieß mit der geöffneten Autotür zusammen. Der Monheimer stürzte zu Boden und wurde dabei so schwer verletzt, dass alarmierte Rettungskräfte den verletzten Senior in ein Krankenhaus brachten.

Die Polizei nimmt diesen Unfallhergang zum Anlass, um erneut auf die Gefahren für Radfahrerinnen und Radfahrer durch das Öffnen von Autotüren hinzuweisen. Diese sogenannten "Dooring"-Unfälle passieren leider immer wieder: Autofahrerinnen und Autofahrer sowie weitere Mitfahrende sollten sich daher immer mit einem Schulterblick vergewissern, dass sich kein Fahrrad dem Auto nähert.

Dabei hilft auch der so genannte "Holländische Griff": Hierbei wird die Fahrertür mit der rechten Hand geöffnet. Der Oberkörper dreht sich dadurch automatisch nach hinten, so dass Radfahrende nicht übersehen werden. Auch weitere Mitfahrende sollten die Tür immer mit der weiter entfernten Hand öffnen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell