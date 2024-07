Polizei Mettmann

POL-ME: 56-jähriger Fahrradfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt - Ratingen - 2407115



Am Sonntagmittag, 28. Juli 2024, wurde ein 56-jähriger Fahrradfahrer in Ratingen bei einem Alleinunfall schwer verletzt.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 13:55 Uhr befuhr der Ratinger die Eggerscheidter Straße in Richtung "Zum Schwarzebruch". In Höhe der Straße "Am Dickhaus" beabsichtigte er von der Straße auf den Geh- und Radweg zu wechseln. Er verlor nach eigenen Angaben - entweder wegen der Bordsteinkante oder eines Gullideckels - die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte.

Der Mann wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

