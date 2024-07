Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Busdorf: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung

Busdorf (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (14./15.07.24) kam es in der Alten Landstraße in Busdorf zu einer Sachbeschädigung an einem Mülleimer. Gegen 03.00 Uhr bemerkten Anwohner eines Ponyhofs einen explosionsartigen Knall. Der metallene Abfallbehälter, der sich unweit des Gewerbegebiets Wittgenstein befindet, wurde vermutlich durch einen Feuerwerkskörper komplett zerstört.

Vor diesem Hintergrund hat die Polizeistation Busdorf Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und des Verdachts des Verstoßes nach dem Sprengstoffgesetz aufgenommen und sucht Zeugen.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise auf den Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Busdorf unter der Telefonnummer 04621 84 500 oder per Email an Busdorf.PST@polizei.landsh.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell