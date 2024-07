Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - Kreis Mettmann - 2407114

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Velbert ---

In Velbert kam es zwischen Sonntag, 28. Juli 2024, gegen 23 Uhr und Montag, 29. Juli 2024, gegen 3:45 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Deilbachstraße. Bislang unbekannte Täter verschafften sich augenscheinlich durch ein Fenster gewaltsam Zutritt zur Wohnung und durchsuchten diese delikttypisch nach Wertgegenständen. Es wurde eine Handtasche, Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich sowie diverse Dokumente entwendet.

In der Zeit zwischen Freitag, 26. Juli 2024, 19:30 Uhr und Samstag, 27. Juli 2024, 10:15 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Straße "Am Oveskamp" in Velbert. Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Wohnhaus. Das gesamte Haus wurde delikttypisch nach Wertgegenständen durchsucht. Angaben zum Diebesgut können zum aktuellen Zeitpunkt nicht gemacht werden.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Wülfrath ---

Zwischen Donnerstag, 25. Juli 2024, gegen 23 Uhr und Freitag, 26. Juli 2024, gegen 7:30 Uhr kam es in Wülfrath an der Goethestraße zu einem Einbruch in eine Gaststätte. Durch die Eingangstür verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zur Gaststätte. Es wurde Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich entwendet.

Hinweise nimmt die Polizei in Wülfrath, Telefon 02058 / 9200-6180, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Erkrath ---

Am Sonntag, 28. Juli 2024, kam es in der Zeit zwischen 15:30 Uhr und 23:10 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Schildsheider Straße in Erkrath. Bislang unbekannte Täter verschafften sich augenscheinlich durch die Eingangstür gewaltsam Zutritt zur Wohnung im siebten Obergeschoss. Die gesamte Wohnung wurde delikttypisch durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, kann zum aktuellen Zeitpunkt nicht festgestellt werden.

Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 / 9480-6450, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Haan ---

Zwischen Samstag, 6. Juli 2024, 12 Uhr und Samstag, 27. Juli 2024, 11:30 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein leerstehendes Hotel in Haan. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Hotel und beschädigten dort diverse Einrichtungsgegenstände. Ob etwas entwendet wurde, kann zum aktuellen Zeitpunkt nicht festgestellt werden.

Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 / 9328-6480, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

In der Zeit zwischen Sonntag, 7. Juli 2024, 0 Uhr und Freitag, 26. Juli 2024, 6 Uhr kam es zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Jahnstraße in Langenfeld. Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch die Eingangstür gewaltsam Zutritt zu dieser. Es wurde Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich aus einer Geldkassette entwendet.

In der Nacht auf Samstag, 27. Juli 2024, kam es gegen 4:10 Uhr zu einem Einbruch in eine Garage an der Heinestraße in Langenfeld. Drei bislang unbekannte Männer verschafften sich gewaltsam Zutritt zur Garage und entwendeten einen mittleren vierstelligen Bargeldbetrag. Die drei Täter waren schwarz bekleidet und trugen Masken. Einer der Täter war schlank und trug eine schwarze Kappe. Ein anderer hatte eine korpulente Statur. Das Trio flüchtete anschließend mitsamt der Tatbeute in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 / 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

