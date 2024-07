POL-ME: Erfolgsmeldung: Polizei nimmt Dieb fest - Monheim am Rhein - 2407112

Polizei Mettmann

Erfolgsmeldung: Polizei nimmt Dieb fest - Monheim am Rhein - 2407112

Mettmann

In der Nacht auf Sonntag, 28. Juli 2024, gelang der Polizei in Monheim am Rhein ein Glückstreffer: Im Rahmen eines Schwerpunkteinsatzes nahmen Kriminalbeamtinnen und -beamte einen mutmaßlichen Dieb fest, gegen den ein offener Haftbefehl vorlag.

Das sind die Hintergründe:

Als Einsatzkräfte der Kriminalpolizei Sonntagnacht einen Schwerpunkteinsatz durchführten, fiel ihnen gegen 2:45 Uhr ein verdächtiger Roller auf. Nach einer kurzen Verfolgung stoppten sie den Rollerfahrer an der Weiterfahrt und kontrollierten ihn.

Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass der Fahrer, ein 19-jähriger Niederländer, einen europäischen Haftbefehl aufwies, da er diverse Diebstahldelikte begangen hatte. Auf dieser Grundlage nahmen die Beamtinnen und Beamten den jungen Mann vor Ort fest.

Bei der Inaugenscheinnahme des Rollers fanden die Einsatzkräfte ein aufgestochenes Zündschloss vor und konnten ermitteln, dass der Roller am Vortag in den Niederlanden entwendet worden war. Im Stauraum des Kleinkraftrads hatte der Fahrer zudem umfangreiche Aufbruchwerkzeuge, Handschuhe und eine Sturmhaube transportiert.

Nach dem aktuellen Stand der Erkenntnisse geht die Polizei davon aus, dass der 19-Jährige mutmaßlich zur Begehung von Eigentumsdelikten aus den Niederlanden nach Deutschland gereist war.

Abschließend leiteten die Beamtinnen und Beamte noch weitere Verfahren gegen den Beschuldigten ein, da er das Kleinkraftrad ohne Fahrerlaubnis, ohne Versicherungsschutz und unter Einfluss von Betäubungsmitteln geführt hatte.

Der Niederländer wurde noch am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt und auf dessen Anordnung inhaftiert.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell