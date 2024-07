Polizei Mettmann

POL-ME: Versuchter Raub auf 74-Jährige - die Polizei bittet um Hinweise - Monheim am Rhein - 2407110

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In Monheim am Rhein versuchte am Freitagnachmittag, 26. Juli 2024, ein bislang unbekannter Täter eine 74-jährige Monheimerin zu berauben. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem flüchtigen Täter.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Die 74-Jährige betrat gegen 16:30 Uhr den Hausflur eines Mehrfamilienhauses an der Erich-Klausener-Straße. Ein ihr unbekannter Mann folgte ihr und sprach sie auf gebrochenem Englisch an. Kurz darauf drängte er sie in eine Ecke und versuchte ihr eine Halskette vom Hals zu reißen. Als der Versuch missglückte, lief der Täter aus dem Haus und entfernte sich in unbekannte Richtung.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- circa 50 bis 60 Jahre alt - circa 1,60 Meter groß - südeuropäisches Erscheinungsbild - sehr schlanke Statur - Hohlwangen im Gesicht - bekleidet mit einem hellblauen Trainingsanzug mit weißem Streifen am Ärmel sowie eine blaue Kappe

Die Polizei fragt:

Wer hat den versuchten Raub am Freitagnachtmittag an der Erich-Klausener-Straße beobachtet oder kann weitere Angaben zu dem flüchtigen Täter machen? Hinweise nimmt die Polizei Monheim am Rhein jederzeit unter der Telefonnummer 02173 / 9594-6350 entgegen

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell