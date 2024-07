Polizei Mettmann

POL-ME: Erfolgsmeldung: Polizei nimmt zwei Tatverdächtige nach Einbruch fest - Velbert - 2407107

Mettmann (ots)

In der Nacht auf Freitag, 26. Juli 2024, brachen ein 15- und ein 18-Jähriger in einen Velberter Friseursalon ein. Aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass die Polizei die beiden Tatverdächtigen festnehmen konnte.

Das war bei dem Einsatz geschehen:

Gegen 2:20 Uhr meldeten aufmerksame Zeugen einen Einbruch durch zwei Personen in einen Friseursalon an der Friedrichstraße. Als die Einsatzkräfte der Polizei an der Tatörtlichkeit eintrafen, stellten sie eine eingeschlagene Fensterscheibe fest und leiteten eine umgehende Nahbereichsfahndung nach dem tatverdächtigen Duo ein.

Im Rahmen der Fahndung konnten die eingesetzten Beamtinnen und Beamten schließlich einen Jugendlichen und einen jungen Mann antreffen, die die Tat vor Ort gestanden. Die Polizeikräfte leiteten Strafverfahren gegen die 15 und 18 Jahre alten Deutschen ein und brachten sie zur Polizeiwache in Velbert. Nach Abschluss der Maßnahmen wurden die beiden wieder entlassen.

