POL-ME: Schlägerei löst polizeilichen Großeinsatz aus - Ratingen - 2407111

Mettmann (ots)

In der Nacht auf Samstag, 27. Juli 2024, löste eine Schlägerei unter zahlreichen Beteiligten an einer Eventlocation in Ratingen einen Großeinsatz der Polizei aus. Ein 36-jähriger Mann wurde hierbei durch Messerstiche schwer verletzt.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 3:15 Uhr wurde die Polizei wegen einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Gästen einer Eventlocation an der Straße "Am Sandbach" alarmiert. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte circa 100 Personen fest, zwischen denen es zum Teil zu weiteren körperlichen Auseinandersetzungen kam.

Aufgrund des dynamischen Einsatzgeschehens vor Ort wurden mehrere Sofortverstärkungskräfte der Polizei hinzugezogen. Gleichzeitig stellten die Beamtinnen und Beamten einen durch mehrere Messerstiche schwer verletzten 36-Jährigen fest, welchen sie bis zum Eintreffen der alarmierten Rettungssanitäter erstmedizinisch versorgten.

Des Weiteren konnte ein leicht verletzter 31-Jährige angetroffen und an die Rettungskräfte übergeben werden. Beide Männer wurden anschließend zur stationären Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die mutmaßlichen Tatverdächtigen waren nach dem ersten Stand der polizeilichen Ermittlungen noch vor dem Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte von der Einsatzörtlichkeit in unbekannte Richtung geflohen.

Die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung. Die Hintergründe zur Tat sind derzeit unklar und Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Zeuginnen oder Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Ratingen, Telefon 02102 / 9981 6210, in Verbindung zu setzen.

