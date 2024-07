Polizei Mettmann

POL-ME: Zwei Festnahmen nach Angriff auf 45-jährigen Obdachlosen - ein Täter flüchtig - Ratingen - 2407116

Mettmann (ots)

In der Nacht auf Samstag, 27. Juli 2024, kam es in der Ratinger Innenstadt zu einer gefährlichen Körperverletzung. Drei Tatverdächtige griffen einen 45-jährigen Obdachlosen an. Die Polizei konnte dank engagierter Zeuginnen einen polizeibekannten 20-Jährigen und einen 18-Jährigen vorläufig festnehmen. Der dritte Täter ist flüchtig und die Polizei bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 0:30 Uhr beobachteten aufmerksame Zeuginnen wie drei Personen an der Düsseldorfer Straße vor der Sparkasse einen Obdachlosen anschrien und sich bedrohlich um ihn herumstellten. Als der 45-jährige Obdachlose versuchte, sich aus der Situation zu entfernen, griffen die Personen ihn unvermittelt an. Sie schlugen und traten ihn, auch als er schon am Boden lag.

Die Zeuginnen alarmierten die Polizei und liefen auf die Tatverdächtigen zu, die sofort flüchteten. Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung konnten Einsatzkräfte zwei der Tatverdächtigen feststellen: einen 20-jährigen Iraner, der bereits mehrfach kriminalpolizeilich in Erscheinung getreten ist und einen 18-jährigen Deutschen. Bei dem 20-jährigen Ratinger wurde ein Atemalkoholwert von 1,5 Promille festgestellt, bei dem 18-jährigen Düsseldorfer ein Wert von 0,76 Promille. Die Polizistinnen und Polizisten nahmen die Beschuldigten vorläufig fest und ordneten auf der Wache zur weiteren Beweisführung eine ärztliche Blutabnahme an. Nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wurden die Tatverdächtigen entlassen. Gegen sie werden Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Der Obdachlose erlitt so schwere Verletzungen, dass er von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Der dritte Täter ist aktuell noch flüchtig. Er wird beschrieben als: männlich, 18 bis 20 Jahre alt, 1,75 bis 1,85 Meter groß, mit südländischem Erscheinungsbild. Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell